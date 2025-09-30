الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
حوادث

تأجيل استئناف 5 عاطلين على حكم المؤبد في تصنيع الترامادول

 قررت  محكمة جنايات القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من 5 عاطلين متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية، على الحكم الصادر بحقهم والقاضي بالسجن المؤبد إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار وتصنيع المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ.

وبإجراء التحريات تبين أن 5 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع المواد المخدرة وتحديدا مخدر الترامادول، متخذين من شقة أحدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مكانا لممارسة نشاطهم الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة القطامية في ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

