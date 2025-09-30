جامعة 6 أكتوبر تبحث التعاون الثقافي مع دول جنوب شرق آسيا

نظمت جامعة 6 أكتوبر ندوة تعريفية حول دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، بالتعاون بين منظمة الآسيان وكلية الاقتصاد والإدارة تحت إشراف الدكتورة ماجدة صالح عميد الكلية.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب – رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان العزيزى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر الدكروري – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور السفير كياو تين شين (H.E. Kyaw Tin Shein) – سفير ميانمار ورئيس لجنة الآسيان بالقاهرة، والدكتورة ماجدة صالح – عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر.

وشارك في الندوة عدد من ممثلي دول رابطة الآسيان التي تضم: بروناي، كمبوديا، إندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، وفيتنام، حيث تناولت الندوة التعريف بتاريخ الرابطة وأهدافها ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين دولها الأعضاء.

رفع وعي طلاب الجامعات المصرية بثقافات دول الآسيان وتجاربها التنموية

وتهدف الندوة إلى رفع وعي طلاب الجامعات المصرية بثقافات دول الآسيان وتجاربها التنموية، واستكشاف فرص التعاون الأكاديمي والبحثي مع مؤسسات التعليم في جنوب شرق آسيا، بما يسهم في بناء جسور من التفاهم والتقارب بين الشعوب، وتعزيز الدور الثقافي لجامعة 6 أكتوبر على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.