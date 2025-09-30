مدبولي يستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمنوفية (صور)

خلال زيارته اليوم لمحافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز طب الأسرة بقرية شمّا والقوافل الطبية بأشمون.

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من الدكتورة رشا خضر مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية، موضحة أن المركز ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، ويبلغ مساحته الكلية حوالي 2500 متر مربع، ويتكون من عدد 3 طوابق بإجمالي عدد غرف يصل إلى 45 غرفة.

رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة "شمّا" والقوافل الطبية بأشمون

كما أشارت مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية إلى الخدمات الطبية المقدمة داخل المركز والتي تضم 17 خدمة متنوعة عبر عيادات المبادرات الرئاسية، وعيادات طب الأسرة، وعيادات النساء ومتابعة الحمل، إلى جانب تخصصات أخرى مثل الأسنان، الأطفال، السمنة، الطوارئ، العلاج الطبيعي، والصيدلية، موضحة أن هذه الخدمات الطبية المتميزة تخدم أكثر من 36 ألف مواطن.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع مجموعة من المرضى الذين يترددون على المركز، مستفسرًا عن مستوى الجودة في الخدمات المقدمة ومدى استفادتهم من المبادرات الرئاسية. وعبّر المرضى عن رضائهم وتقديرهم لما يقدمه المركز من خدمات متميزة، كما تفقد رئيس الوزراء عيادة المُبادرات الرئاسية، واستمع إلى شرح مفصل عن الإجراءات المتبعة وآليات تنفيذها لضمان تحقيق أقصى استفادة للمرضى.

واستمع رئيس الوزراء الي طلبات بعض المرضى بإضافة تخصصات جديدة إلى المركز، كما استفسر من مسئولي صيدلية المركز عن مدى توافر الادوية المختلفة خاصة ادوية الضغط والسكر والأمراض المستوطنة وألبان الأطفال.

وبعد الانتهاء من جولته في مركز طب شمّا، قام رئيس الوزراء بتفقد قافلة المبادرات الصحية متعددة التخصصات، واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح الدكتورة/ الشيماء نجدي، منسق القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية، والتي أوضحت أن القافلة تضمنت 6 عيادات متنقلة، شملت تخصصات الباطنة والنساء والجراحة والأسنان بالإضافة إلى الصيدلية ووحدة الأشعة.

وأضافت: أنه تم تنظيم مجموعة من القوافل العلاجية في قرية شمّا التابعة لمركز أشمون تحت إشراف إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة، وذلك على مدار يومي 13 و14 سبتمبر، حيث استفاد من الخدمات العلاجية المقدمة خلال تلك الفترة حوالي 2140 مواطنًا.

وفي ختام جولته التفقدية، أشاد رئيس الوزراء بجميع الفرق الطبية وكافة المشاركين في هذا الجهد المتميز لخدمة المرضى والمواطنين داخل المحافظة، مؤكدًا أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في توفير خدمات طبية عالية الجودة لتخفيف الأعباء عن المواطنين على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.