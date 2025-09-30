السيسي: نقدر الدور التاريخي لشبكة الأغا خان للتنمية في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير رحيم آغا خان، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ولويس مونريل، المدير العام لصندوق آغا خان للثقافة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بتهنئة الأمير رحيم آغا خان بمناسبة توليه منصبه مطلع العام الجاري، مشيدًا بإسهامات والده الأمير الراحل كريم آغا خان في قيادة أنشطة شبكة الآغا خان للتنمية ودورها الفاعل في تعزيز التنمية على مستوى العالم، لا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب جهودها في الحفاظ على التراث الثقافي الإسلامي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب عن تقديره للدور التاريخي الذي تضطلع به شبكة الآغا خان للتنمية في مصر منذ عقود، من خلال شراكة تنموية ساهمت في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة والخدمات في عدد من المناطق، فضلًا عن مساهمتها في مشروعات الحفاظ على الإرث الإسلامي التاريخي في مصر.

