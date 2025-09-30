ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

استقر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على ملامح قائمته الانتخابية التي سيتقدم بها لخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة يوم 31 أكتوبر المقبل.

وبات من المنتظر أن تضم قائمة الخطيب كلا من: ياسين منصور نائبا، وخالد مرتجى أمين صندوق.

وفي العضوية كلا من: محمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد الغزاوي وطارق قنديل وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال، وفي العضوية تحت السن هشام جمال ومي عاطف.

وفاز الأهلي على الزمالك ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته دون راحة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 في تمام الساعة 8 مساء ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

