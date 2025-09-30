الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فحوصات طبية للاعب الأهلي بعد إصابته في مباراة القمة 131

طاهر محمد طاهر لاعب
طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي،فيتو

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لفحوصات طبية بعد إصابته أمس أمام الزمالك في القمة 131. 

من جانبه قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق شعر بتقلصات في العضلتين الأماميتين أثناء مباراة الزمالك امس.

وأشار جاب الله إلى أن شكوى اللاعب كانت وراء استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة.

وفاز الأهلي على الزمالك ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته دون راحة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز. 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي طاهر محمد طاهر اخبار الأهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

تريزيجيه يغيب عن الأهلي في مواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

الأكثر قراءة

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

تصفية أخطر عصابة أثارت الرعب في البحيرة، والأهالي: انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد (فيديو)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

أخبار مصر: موقف حماس الأولي من خطة ترامب، فقد مائي ضخم بسد النهضة في أسبوع، قفزة للذهب، تسريب صوتي لابنة فنانة يهز سوريا

ردا على خطة ترامب، حماس تتمسك بالمقاومة ورئيس خان يونس يقترح تسليم غزة لمصر والسعودية

مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads