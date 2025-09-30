تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود حالة انقسام بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن مصير المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاهًا يطالب بضرورة رحيله سريعًا لتصحيح المسار، بينما يرى آخرون منحه فرصة أخيرة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

تصريحات فيريرا

علق المدير الفني لنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك

وأكد فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة 131، أنه محبط جدًا بسبب الخسارة في لقاء الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف:" سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

