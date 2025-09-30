الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تثبيت سعر الفائدة في أستراليا مع توقعات ارتفاع التضخم

أعلن  بنك الاحتياطي الأسترالي عن استمرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسية، وهو ما جاء متفقًا مع أغلب التوقعات، مع تحذير من أن معدل التضخم في الربع الثالث قد يكون أعلى من المتوقع، مما دفع المتعاملين في أسواق المال إلى خفض توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية في المستقبل القريب.

وأكد مجلس إدارة البنك، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، استمرار سعر الفائدة عند 3.6% بعد خفضه ثلاث مرات خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أنه ما زال حذرًا بشأن التوقعات الاقتصادية، وأن أي تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية ستعتمد على البيانات الاقتصادية.

وقال البنك في بيان: "مع ظهور مؤشرات على تعافي الطلب الخاص، وإشارات استمرار ارتفاع التضخم في بعض القطاعات، واستقرار أوضاع سوق العمل بشكل عام، قرر المجلس الحفاظ على مستوى سعر الفائدة الحالي"

وجاء قرار تثبيت الفائدة الأسترالية في وقت عدل فيه بعض الاقتصاديين توقعاتهم بشأن خفض سعر الفائدة الرابع من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، متوقعين حدوثه في العام المقبل بدلًا من نوفمبر 2025، بسبب مخاوف من عودة ضغوط التضخم في ظل استمرار نقص العمالة في سوق العمل.

