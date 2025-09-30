الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
توفير 43 فرصة عمل لذوى الهمم بالشرقية

توفير فرص عمل لـ43 من ذوى الهمم بالعاشر من رمضان

 استقبل المهندس أحمد عبدالهادي، وكيل وزارة  العمل بمحافظة الشرقية، بمقر مركز التدريب المهني 43 شخصا من ذوي الهمم لتسليمهم عقود عمل بالقطاع الخاص بـ 15 شركة ومصنع في العاشر من رمضان.

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 

 يأتي ذلك تماشيا مع مبادرات رئيس الجمهورية، وتفعيلا للمبادرة الرئاسية (بداية ) التى تقضي بتوفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب لبناء الإنسان المصري لتحقيق  أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات وعلى كافة المحاور، وفي ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة توفير فرص عمل للشباب من الجنسين والاهتمام بذوي الهمم، والتشديد على تلبية مطالبهم  في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ 5‎%‎ بكافة المنشآت.

