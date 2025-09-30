توفير 43 فرصة عمل لذوى الهمم بالشرقية

استقبل المهندس أحمد عبدالهادي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية، بمقر مركز التدريب المهني 43 شخصا من ذوي الهمم لتسليمهم عقود عمل بالقطاع الخاص بـ 15 شركة ومصنع في العاشر من رمضان.

تسليم عقود عمل بالقطاع الخاص بالعاشر- فيتو

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

يأتي ذلك تماشيا مع مبادرات رئيس الجمهورية، وتفعيلا للمبادرة الرئاسية (بداية ) التى تقضي بتوفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب لبناء الإنسان المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات وعلى كافة المحاور، وفي ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة توفير فرص عمل للشباب من الجنسين والاهتمام بذوي الهمم، والتشديد على تلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ 5‎%‎ بكافة المنشآت.

