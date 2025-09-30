الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
بينهم 12 من طالبي المساعدات، استشهاد 30 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة

مستشفيات غزة،فيتو
مستشفيات غزة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى تعنت الاحتلال في منع وصول الإمدادات الطبية الطارئة والتي تزيد من تعقيد الوضع الصحي للمرضى والجرحى.

ومن جانبها أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم، سقوط 30 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 12 من طالبي المساعدات وسط القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن  حالة التأهب القصوى في غزة، عقب سلسلة هجمات نفذتها كتائب القسام استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد شن مقاتلو القسام هجومًا جديدًا على موقع عسكري داخل غزة، بعد عملية واسعة سابقة استهدفت موقعا يتبع لواء "كفير"، ما أدى إلى إصابة 5 ضباط وجنود بجروح خطيرة نتيجة انفجارات وإطلاق نار.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية في تلك المواقع لا تزال بحالة تأهب، تحسبًا لهجمات أخرى.

تزامن التصعيد الميداني مع اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. 

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع هجوم واسع للقسام في حي النصر شمال مدينة غزة، تخلله إطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية متوغلة، ما أدى إلى إصابات وصفت بالخطيرة.

وقامت مروحيات عسكرية بإجلاء جنود جرحى من جيش الاحتلال إلى ثلاثة مستشفيات رئيسية داخل إسرائيل، فيما أشارت قناة عبرية إلى أن الكمين الذي وقع للقوات الإسرائيلية أدى إلى مقتل وإصابة نحو 13 جنديا.

من جانبها، ذكرت شبكة "حدشوت 301" أن المواجهات في حي النصر "وجها لوجه" مع مقاومين فلسطينيين، ووصفتها بأنها "ضخمة وعنيفة جدا"، وسط استمرار الاشتباكات حتى ساعات متأخرة.

ويأتي هذا التصعيد بينما أعلن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب عن مقترح جديد لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى تلقيه "ردودا إيجابية جدا" من إسرائيل وعدد من القادة العرب، غير أن المخاوف تبقى قائمة بشأن فشل أي تسوية محتملة في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي.

