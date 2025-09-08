وزير خارجية هولندا الجديد: نتخذ كل الإجراءات التأمينية اللازمة للسفارة المصرية

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا من "دافيد فان فييل" وزير خارجية هولندا الجديد اليوم، حيث قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الهولندي على توليه منصبه الجديد، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى بشأن التطورات فى قطاع غزة.

تدهور كارثى غير مسبوق للوضع الإنسانى

واستعرض الوزيران الأوضاع الكارثية فى قطاع غزة، حيث أطلع الوزير عبد العاطى نظيره الهولندي على الجهود المصرية والقطرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة وعرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية ما أدى إلى تدهور كارثى غير مسبوق للوضع الإنسانى وصولًا إلى المجاعة، رغم وجود ٥٠٠٠ شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية على الحدود، مشددًا على مسئولية المجتمع الدولى لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ولإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء.

العلاقات الثنائية فى شتى المجالات

كما تطرق الاتصال الى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اكد الجانبان التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الوزير الهولندى حرص بلاده البالغ على تطوير العلاقات مع مصر، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للسفارات الأجنبية ومنها السفارة المصرية.

