هولندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

نقلت وكالة رويترز عن وزير خارجية هولندا قوله: “نعتزم حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الأسكتلندي، إيفان ماكي: “اتخذنا قرارات لوقف أي إجراءات تساعد إســرائيل في عملياتها العسكرية”.

وأضاف إيفان ماكي: نحاول الضغط على الحكومة البريطانية لوقف الأعمال التجارية مع إســرائيل، مشيرا إلى أن الأوضاع في غـزة مأساوية وتصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وتابع: هناك دعم شعبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية بعدما حدث في غــزة، ومن الضروري الضغط على إســرائيل من أجل إنفاذ المساعدات إلى غـزة.

واستطرد: نشعر بالقلق إزاء محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين ومن واجبنا الضغط على إسـرائيل لوقف محاولات تهجير الفلسطينيين.

