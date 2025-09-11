الجمعة 12 سبتمبر 2025
هولندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية

نقلت وكالة رويترز عن وزير خارجية هولندا قوله: “نعتزم حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الأسكتلندي، إيفان ماكي: “اتخذنا قرارات لوقف أي إجراءات تساعد إســرائيل في عملياتها العسكرية”.

وزير المالية الأسكتلندي: اتخذنا قرارات لوقف أي إجراءات تساعد إسرائيل في عملياتها العسكرية

وأضاف إيفان ماكي: نحاول الضغط على الحكومة البريطانية لوقف الأعمال التجارية مع إســرائيل، مشيرا إلى أن  الأوضاع في غـزة مأساوية وتصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وتابع: هناك دعم شعبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية بعدما حدث في غــزة، ومن الضروري الضغط على إســرائيل من أجل إنفاذ المساعدات إلى غـزة.

واستطرد: نشعر بالقلق إزاء محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين ومن واجبنا الضغط على إسـرائيل لوقف محاولات تهجير الفلسطينيين.

