مصرع طالب أزهري دهسا أسفل عجلات القطار بقنا

لقي طالب أزهري مجهول الهوية مصرعه، اليوم الثلاثاء، دهسًا أسفل عجلات القطار على محطة فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بمصرع طالب أزهري أسفل عجلات القطار في محطة فرشوط.

وبعد الفحص، تبين مصرع طالب يرتدي الزي الأزهري مجهول الهوية، دهسًا أسفل عجلات القطار في فرشوط، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وهوية المتوفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.