الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مصرع طالب أزهري دهسا أسفل عجلات القطار بقنا

لقي طالب أزهري مجهول الهوية مصرعه، اليوم الثلاثاء، دهسًا أسفل عجلات القطار على محطة فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بمصرع طالب أزهري أسفل عجلات القطار في محطة فرشوط.

وبعد الفحص، تبين مصرع طالب يرتدي الزي الأزهري مجهول الهوية، دهسًا أسفل عجلات القطار في فرشوط، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وهوية المتوفى.

