الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل صادمة في مقتل موظف بالمعاش داخل منزله بالشرقية وقرارات النيابة العامة

مديرية أمن الشرقية
مديرية أمن الشرقية

كشف رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، ملابسات مقتل موظف بالمعاش عُثر عليه جثة هامدة داخل منزله بقرية بيشة قايد التابعة لدائرة مركز الزقازيق، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظفا بالري يبلغ من العمر 59 عامًا.

مقتل شاب تدخل لفض خلاف في الشرقية

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وتعود تفاصيل القضية إلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية من مستشفى الأحرار التعليمي، يفيد بوصول جثمان المجني عليه "جمال م. ع."، 62 عامًا، موظف بالضرائب العقارية بالمعاش، مقيم بالقرية ذاتها، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وتبين من التحريات أن المتهم استدرج الضحية إلى منزله، بعد أن أوهمه بقدوم سيدة إليه، مستغلًا سمعته في هذا الشأن، ثم غافله واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي وبعض المتعلقات، قبل أن يوجه له طعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال.

وأفاد شهود العيان أن المجني عليه كان يعيش بمفرده بعد وفاة زوجته، وكان يتردد عليه بعض الأشخاص بين الحين والآخر. 

وأكد أهالي القرية أن الحادثة تسببت في حالة من الذهول والصدمة بين السكان، خاصة أن المجني عليه كان معروفًا بينهم بالهدوء والعزلة.

ضبط المتهم 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية  من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

قرارات النيابة العامة بشأن المتهم 

وأصدرت النيابة قراراتها بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كشف لغز مقتل مسن الشرقية المتهم بقتل موظف الشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة بالتجمع

سؤال برلمانى بشأن انتشار العنف بين طلاب المدارس

السكة الحديد: التحفظ على الصندوق الأسود لقطار البضائع المقلوب ببني سويف

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

بالأرقام، أبرز تحركات أسعار الذهب خلال سبتمبر 2025

سؤال برلمانى للحكومة حول انتشار بيع الأدوية عبر الإنترنت

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كيرات في دوري أبطال أوروبا

فيلم SUPERMAN يحصد 13 مليون مشاهدة على منصة HBO Max

الأكثر قراءة

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

تصفية أخطر عصابة أثارت الرعب في البحيرة، والأهالي: انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد (فيديو)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

أخبار مصر: موقف حماس الأولي من خطة ترامب، فقد مائي ضخم بسد النهضة في أسبوع، قفزة للذهب، تسريب صوتي لابنة فنانة يهز سوريا

ردا على خطة ترامب، حماس تتمسك بالمقاومة ورئيس خان يونس يقترح تسليم غزة لمصر والسعودية

جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads