تفاصيل صادمة في مقتل موظف بالمعاش داخل منزله بالشرقية وقرارات النيابة العامة

كشف رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، ملابسات مقتل موظف بالمعاش عُثر عليه جثة هامدة داخل منزله بقرية بيشة قايد التابعة لدائرة مركز الزقازيق، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظفا بالري يبلغ من العمر 59 عامًا.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود تفاصيل القضية إلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية من مستشفى الأحرار التعليمي، يفيد بوصول جثمان المجني عليه "جمال م. ع."، 62 عامًا، موظف بالضرائب العقارية بالمعاش، مقيم بالقرية ذاتها، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة

وتبين من التحريات أن المتهم استدرج الضحية إلى منزله، بعد أن أوهمه بقدوم سيدة إليه، مستغلًا سمعته في هذا الشأن، ثم غافله واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي وبعض المتعلقات، قبل أن يوجه له طعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال.

وأفاد شهود العيان أن المجني عليه كان يعيش بمفرده بعد وفاة زوجته، وكان يتردد عليه بعض الأشخاص بين الحين والآخر.

وأكد أهالي القرية أن الحادثة تسببت في حالة من الذهول والصدمة بين السكان، خاصة أن المجني عليه كان معروفًا بينهم بالهدوء والعزلة.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

قرارات النيابة العامة بشأن المتهم

وأصدرت النيابة قراراتها بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

