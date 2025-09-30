الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اقتصاد

إجمالي مكاسب الجنيه الذهب خلال شهر سبتمبر 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 41200 جنيها، بعد أن كان يسجل نحو 37800 جنيه في بداية شهر سبتمبر الجاري، أي أن إجمالي ما حققه من مكاسب تصل إلى 3400 جنيه مكسب خلال شهر.

وصعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء، ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عاما، حيث عززت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.81% ليصل إلى مستوى 3864.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:08 بتوقيت جرينتش.

وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4% حتى الآن في سبتمبر، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس 2011،

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات. 

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

العيارات الشائعة

العيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

