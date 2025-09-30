بالأرقام، أبرز تحركات أسعار الذهب خلال سبتمبر 2025

حققت أسعار الذهب خلال الشهر الجاري زيادة كبيرة فى الأسعار على المستوى المحلي والعالمي.

وزاد سعر الجرام المحلى مع التوجه العالمي نحو خفض الفوائد، وقاد المركزي الأمريكى توقعاته بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وهناك توقعات بالمزيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5885 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 5389 جنيه بزيادة تصل إلى 496 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5150 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 4715 جنيها بزيادة تصل إلى 435 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4414 جنيها بعد أن كان يسجل نحو4041 جنيها بزيادة تصل إلى 373 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41200 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 37800 جنيه، بزيادة تصل الى

واصل سعر الذهب تسجيل مكاسب استثنائية، ليختتم شهر سبتمبر 2025 بزيادة تتجاوز 11%، وهو أفضل أداء شهري له منذ أغسطس 2011.

بورصة الذهب عالميا

وسجَّل الذهب، اليوم الثلاثاء، مستوى قياسيًّا جديدًا بلغ 3842.76 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بارتفاع 0.2%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 3872 دولارًا.

إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

ويرى خبراء أن هذا الارتفاع يعود إلى تصاعد المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية بعد فشل الرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى تفاهم مع الديمقراطيين، بجانب تنامي التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

