منذ 4 ساعات.. استمرار توقف حركة القطارات بسبب خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

توقفت حركة القطارات على خط الصعيد منذ نحو ٤ ساعات، إثر خروج عدد من عربات قطار بضائع رقم 2450 عن القضبان أمام منطقة المنشية بمدينة ببا جنوب بني سويف، في حادث أثار حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة المعنية.

ومازالت حركة القطارات معطلة على الخطين القبلي والبحري بداية من محافظة المنيا متوقفة تماما منذ 4 ساعات.

وعلى الفور، انتقلت قيادات الأجهزة التنفيذية، فيما دفعت مديرية أمن بني سويف بعدد من القيادات الأمنية وقوات الشرطة لفرض كردون أمني وتنظيم حركة المواطنين لحين رفع آثار الحادث، كما هرعت قيادات هيئة السكة الحديد للوقوف على حجم التلفيات وإعادة حركة القطارات.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة لمعاينة الموقع والاستماع لأقوال العاملين والجهات الفنية، فيما تقرر استدعاء أوناش الهيئة لرفع العربات المتضررة وإعادة الخط إلى الخدمة.

وأشارت التأكيدات الأولية من مسئولي الهيئة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على التلفيات بالعربات وخط السكة الحديد، بينما تواصل غرفة عمليات المحافظة متابعة الموقف لحظة بلحظة حتى عودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.