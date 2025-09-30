الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

 

مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري 
 

الجمعة 3 أكتوبر

سموحة ضد الإسماعيلي..5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب..8 مساءً

البنك الأهلى ضد المصري البورسعيدي..8 مساءً

السبت 4 أكتوبر

الزمالك ضد غزل المحلة..5 مساءً

طلائع الجيش ضد الجونة..5 مساءً

كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلى..8 مساءً

حرس الحدود ضد سيراميكا..8 مساءً

الأحد 5 أكتوبر

إنبى ضد زد اف سى..5 مساءً

فاركو ضد وادى دجلة..8 مساءً

 

وتأجلت مباراة بتروجت ضد بيراميدز بالجولة العاشرة ليوم السادس من ديسمبر المقبل نظرا لارتباط بيراميدز بمواجهة في دوري أبطال أفريقيا.

 

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إجراء تعديل على مواعيد بعض مباريات الجولة بتغيير موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي ومباراة إنبي ضد زد إف سي في الجولة العاشرة بناءً على طلب جهاز المنتخب الأول، نظرا لارتباطه بمباراة ضد جيبوتي فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام 8 أكتوبر المقبل فى المغرب.

تقرر إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي على استاد المقاولون العرب الساعة 8 مساء السبت 4 أكتوبر بدلا من إقامتها باستاد الكلية الحربية يوم 5 أكتوبر الساعة 5 مساءً.


وتقام  مباراة إنبي وزد إف سي  يوم الأحد 5 أكتوبر في الساعة 5 مساء باستاد بتروسبورت وذلك بدلا من إقامتها يوم 4 أكتوبر الساعة 8 مساءً.

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

