رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول

 يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره فريق جالطة سراي التركي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "رامس بارك" ضمن  لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.
 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

 

ويأمل ليفربول في تحقيق فوزه الثاني في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتصر على أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل بفضل فيرجيل فان دايك، في حين أن جالطة سراي تعرض لهزيمة قوية على يد آينتراخت فراكفورت، حيث خسر بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

ويفتقد ليفربول خدمات اللاعب فيديريكو كييزا رغم تقييده في قائمة النادي بعد تحديثها عقب إصابة جيوفاني ليوني، حيث أكد المدرب آرني سلوت أنه يعاني من إصابة في الوقت الحالي.

 

موعد مباراة جالطة سراي ضد ليفربول والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة جالطة سراي أمام ليفربول في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 1.

