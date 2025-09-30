الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، في البنوك المصرية.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.       

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  

-47.97 جنيها للشراء.
-48.11  جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48 جنيها للشراء.
-48.01 جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48 جنيها للشراء.
-48.01 جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم  البنك الأهلي المصري 

-48 جنيه للشراء.
-48.01 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-48 جنيها للشراء.
-48.01 جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-48 جنيها للشراء.
-48.01 جنيها للبيع. 

الدولار - فيتو
الدولار، فيتو

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي. 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

الدولار - فيتو 
الدولار، فيتو 

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

في الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

وتفوق أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

الدولار هو العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر العملات الأجنبية سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم في البنك سعر الدولار اليوم في البنك المركزي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم في بنك قطر سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم

مواد متعلقة

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا الرقم

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

هبوط الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: موقف حماس الأولي من خطة ترامب، فقد مائي ضخم بسد النهضة في أسبوع، قفزة للذهب، تسريب صوتي لابنة فنانة يهز سوريا

خدوا استعداداتكم، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة بالطماطم وانخفاض 15 جنيها في الفاصوليا

بينهم 3 أطفال، إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

سعر السمك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي 8 جنيهات لأول مرة وقفزة في البوري والكابوريا

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads