ارتفاع أسعار أجهزة الضغط في مصر، الديجيتال بـ900 جنيه والزئبقي يقفز لـ1600

شهد السوق المحلية للأجهزة الطبية في مصر، وخصوصًا فئة أجهزة قياس ضغط الدم، تنوعًا ملحوظًا في الطرازات والمواصفات، ما يعكس سعي الشركات لتلبية احتياجات شرائح واسعة من المستهلكين بمختلف قدراتهم الشرائية.

وخلال جولة ميدانية لفيتو رصدت آراء عدد من التجار وممثلي الشركات المتخصصة، حيث تبيّن وجود اختلافات واضحة بين الأجهزة الرقمية والزئبقية، سواء من حيث الأسعار أو بلد المنشأ، بالإضافة إلى الفروق التقنية التي تميز كل نوع.

تنوع كبير في الأجهزة الديجيتال

تتصدر الأجهزة الديجيتال قائمة الخيارات المتاحة في السوق، حيث تتميز بسهولة الاستخدام والميزات المتطورة.

وينتشر في الأسواق مجموعة واسعة من الإصدارات التي تلبي مختلف الاحتياجات، ومن بين هذه الإصدارات، نجد "جرانتينو" و"أسترو" وغيرهما، والتي تختلف في مواصفات مثل نوع البطارية، وشكل الشاشة (مضيئة أو ملونة)، بالإضافة إلى جودة "الكف" المخصص للقياس.

وتتراوح أسعار أجهزة "جرانزيا" الديجيتال بين 1100 جنيه و1200 جنيه، ويعود هذا التباين إلى اختلاف الإصدارات والميزات التي يقدمها كل جهاز.

"روزماكس" السويسرية و"ألترا لايف" الألمانية: جودة عالمية بأسعار تنافسية

ويضم السوق خيارات أخرى من شركات عالمية مرموقة مثل جهاز "روزماكس" السويسري، يتميز بجودته العالية ويأتي مع حقيبة، لكن بعض إصداراته قد لا تتضمن شاحنًا وتعتمد على البطاريات.

وتتراوح أسعار أجهزة "روزماكس" بين 1050 جنيه لجهاز VH و1100 جنيه لجهاز Z1 الذي يتميز بتصميم داخلي مختلف.

نصيحة هامة: استخدام الشاحن بدلًا من البطاريات

وفيما يخص الأجهزة الديجيتال التي تعتمد على البطاريات، فيفضل دائمًا استخدام الشاحن المخصص للجهاز بدلًا من البطاريات، حيث أن ترك البطاريات لفترات طويلة قد يؤدي إلى فصلها أو تلفها، مما يؤثر على دقة القياس.

كما أن استخدام البطاريات مع الشاحن في نفس الوقت قد يتسبب في حدوث قفلة في لوحة الدوائر الإلكترونية للجهاز وإتلافه.

خيارات إضافية: "ميديزانا" و"دكتور أورثو" و"ياسي ماكس"

إلى جانب العلامات التجارية الرئيسية، تتوفر في السوق أجهزة أخرى مثل "ميديزانا"، تأتي بضمان ثلاث سنوات.

كما يوجد جهاز "دكتور أورثو" بسعر 1200 جنيه، ويحظى بطلب خاص من قبل بعض العملاء.

أما جهاز "ياسي ماكس" من الاتحاد الأوروبي بتقفيل صيني، فيتوفر بسعر 900 جنيه ويأتي بضمان لمدة عام واحد.

أجهزة الضغط الزئبقية: الدقة المتناهية للمتخصصين

ورغم انتشار الأجهزة الديجيتال، لا تزال أجهزة قياس الضغط الزئبقية تحتل مكانة خاصة، خاصة لدى المتخصصين يحدثنا عمر احمد احد تجار الأجهزة الطبية عن جهاز قياس الضغط الزئبقي ومميزاته وعيوبه

وتقدم إحدى الشركات الرائده في الاجهزة الطبية جهاز قياس ضغط زئبقي إيطالي الصنع بضمان سنتين، وبسعر 1600 جنيه. يتميز هذا الجهاز بدقته العالية جدًا، لكنه يتطلب خبرة في الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للأطقم التمريضية والمتخصصين.

الفارق بين الديجيتال والزئبقي: دقة القياس وسهولة الاستخدام

يتمثل الفارق الجوهري بين الأجهزة الديجيتال والزئبقية في دقة القياس وسهولة الاستخدام.

الأجهزة الديجيتال، وإن كانت سهلة الاستخدام ومناسبة للمنزل، قد يكون هناك تفاوت طفيف في قراءاتها (بضع درجات أعلى أو أقل) هذا التفاوت مقبول في معظم الحالات، حيث تهدف الأجهزة الديجيتال إلى "التقارب من الرقم الصحيح".

على النقيض، تتميز الأجهزة الزئبقية بدقة متناهية في القياس، مما يجعلها الخيار المفضل في البيئات الطبية التي تتطلب قراءات بالغة الدقة.

ومع ذلك، فإن استخدامها يتطلب مهارة وخبرة، وهو ما يحد من انتشارها للاستخدام الشخصي.

في الختام، يوفر السوق المصري مجموعة واسعة من أجهزة قياس الضغط التي تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات، مع تنوع في المنشأ والضمانات، مما يمنح المستهلكين خيارات متعددة لاتخاذ القرار الأنسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.