الخميس 10 يوليو 2025
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صحة ومرأة

طبيب قلب يتحدث عن ارتفاع الضغط الكاذب ويحذر من قياس الضغط بالمنزل

ضغط الدم، فيتو
ضغط الدم، فيتو

حذر الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب، من "الضغط الكاذب" وفيه يعاني البعض من ارتفاع مؤقت في ضغط الدم نتيجة القلق النفسي أو التوتر، وليس بسبب مرض عضوي.

وأوضح الدكتور باسم ظريف في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن بعض المرضى يقيسون ضغط الدم بأنفسهم بشكل مفرط، قد يصل إلى 20 مرة في اليوم ما يؤدي إلى نتائج مضللة تثير القلق لديهم وفي المقابل عند قياس الضغط في العيادة بواسطة الطبيب، تكون القراءات طبيعية ومنتظمة، مما يشير إلى أن السبب غالبًا ما يكون نفسيًّا.

وأكد استشاري القلب أن الفيصل الحقيقي في تشخيص مرض ضغط الدم هو الطبيب المختص، وليس القياسات المتكررة في المنزل، والتي قد تفتقر للدقة أو تتم بطرق غير صحيحة.

وأشار إلى أن التعامل مع "الضغط الكاذب" من خلال استخدام مهدئات خفيفة، إلى جانب تقليل تناول الملح، وممارسة الرياضة، وتعديل نمط الحياة اليومي.

وشدد الدكتور باسم ظريف على أهمية قياس ضغط الدم في المنزل وفق معايير طبية صحيحة تحت إشراف الطبيب، وبعدد مرات محددة أسبوعيًّا فقط، حتى لا يؤدي الإفراط في المتابعة إلى نتائج عكسية وزيادة القلق.

وأكدت وزارة الصحة أهمية الحرص على الكشف المبكر ضد مرض ارتفاع ضغط الدم.

 

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وأوصت وزارة الصحة بضرورة المتابعة بانتظام في العيادات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وحذرت من أعراض ارتفاع ضغط الدم منها:

١- صداع شديد
٢-ألم بالصدر
٣- الدوخة
٤-صعوبة التنفس
٥- غثيان
٦- قيء
٧- تغيم الرؤية أو غيره من تغيّرات الرؤية
٨- القلق والارتباك
٩- الطنين في الأذنين
١٠- النزيف الأنفي
١١- عدم انتظام ضربات القلب

 

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

 أكدت  منظمة الصحة العالمية إنه يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا جدًا (140/90 مليمتر زئبق أو أكثر، وهو مرض شائع ولكنه يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يعالج.

 وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه يطبق عليه اسم "القاتل الصامت" لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد لا يشعرون بأعراض، والطريقة الوحيدة لمعرفة ارتفاع ضغط الدم هي قياسه.

تشمل عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

١-المُسنون 
٢-العوامل الوراثية
٣-زيادة الوزن أو السمنة‬
٤-الخمول البدني
٥- النظام الغذائي غير الصحي الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون، أو الذي تقل فيه الفواكه والخضراوات، أو كلا الأمرين
٦-تعاطي التبغ.

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خطورة ارتفاع ضغط الدم

 وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع ضغط الدم، حيث يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالتالي:

١-أمراض القلب والأوعية الدموية
٢-الفشل الكلوي
٣-العمى
٤-ضعف الإدراك
٥-السكتة الدماغية

أشارت إلى أن الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم. وعلى الرغم من أنه بإمكان الأفراد قياس ضغط دمهم بأنفسهم باستخدام أجهزة آلية، فإن التقييم الذي يجريه الطبيب مهم لتقييم المخاطر والحالات المرتبطة بها.

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