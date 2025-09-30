من "الحب لأول نظرة إلى دراويش الصوفية"، كيف انتصر العقاد لـ جلال الدين الرومي

في مجلة أفغانستان تصدرها السفارة الأفغانية بالقاهرة عدد أكتوبر 1957 كتب الأديب عباس محمود العقاد مقالًا عن المفكر الإسلامي جلال الدين الرومي، ولد في مثل هذا اليوم 30 سبتمبر عام 1207 قال فيه: "يتناسب على نسب جلال الدين الرومي أربعة أوطان هي خراسان وفارس وبلاد العرب وبلاد الترك التي اشتهرت ببلاد الروم".



وأضاف العقاد: ولد جلال الدين الرومي في بلخ من بلاد الأفغان في بيت عريق من بيوت العلم والإمارة، ونمَّاه بعض المؤرخين إلى الخليفة أبي بكر الصديق، وضريحه في قونية، حيث عاش أيام صباه حتى وفاته، فلا جرم أن تتفتح الأبواب للتنافس عليه بحجة من الحجج لكل منافس يحرص على هذه الذخيرة النفيسة.

منزلة في ميزان الأدب والحكمة

يرى العقاد أن جلال الدين الرومي يستحق هذا التنافس لأنه جمع خلاصة الصفات التي يندر أن يجمعها غيره، وعلى هذا التنافس بين الأمم الإسلامية على نسبة الشاعر الإمام لا نرى أن المتنافسين بلغوا به منزلة تعلو على منزلته التي هو حقيق بها في ميزان الأدب، أو في ميزان الحكمة، أو ميزان الخلائق الإنسانية -أو ما نسميه اليوم الصفات الشخصية- لأنه كان بين المتصوفة مثلًا قليل النظير يتحلى بأجمل ما يؤثر عنهم من فضيلة وفطنة، ويسلم من تلك المآخذ التي تعاب على أناس غير قليلين من أبناء الطريق.

المفكر جلال الدين الرومي

وينتقل العقاد إلى زهد جلال الدين الرومي فيقول: الزهد زهدان، زهد من لا يملك الدنيا، وزهد من لا تملكه الدنيا، وهذا هو أكرم الزاهدين وأعلاهم في مراتب الفكر والخلق، وهو زهد جلال الدين الذي تمت له صفات رجل الدنيا من سلامة العقل وسلامة العاطفة الإنسانية ووسائل النجاح بالعلم والكياسة وسمو الهمة، فهو مع الدنيا يتركها حيث شاء ولا تتركه حيث تشاء، ويزهد باختياره ولا تزهد فيه على كره منه واضطرار.

يتسم بالجد والرصانة

فمن سلامة العقل أن كلام جلال الدين الرومي يتسم بالجد والرصانة ولا يتخلله شيء من الشطط الذي يوغل فيه دراويش الصوفية، يقول سير ويليام جونس: إن في كتاباته عمقًا ورصانة لا مثيل لهما في شعر شاعر من طبقته.

جلال الدين الرومي



أما عن شعر جلال الدين الرومي فيقول العقاد: يكاد المتتبع لشعره يلمح فيه أثر المعرفة التي اكتسبها الناسك الحكيم بالرياضة والخبرة ولم يتورط فيها بخفة الرأي والتهجم على المجهول ويروي كتاب حديقة الورد الفارسية عن نظرة كل من جلال الرومي وحافظ الشيرازي عن الحب فهما يتناقضان في وصف الحب من أول نظرة، فيقول حافظ إن الحب لأول نظرة سهل في بدايته لكنه في عواقبه قاس شديد المصاعب، ويقول الرومي النقيض من ذلك إن الحب لأول نظرة يلوح عند رؤيته كأنه القاتل السفاح يهلك كل مَن يعترضه في طريقه.



إن جلال الدين الرومي يجتهد ليعرف ويقول ما عرف، أما حافظ فيقول ثم يجتهد في استقصاء ما قال، إن الرومى يشعر في عزلته شعور الآباء والأزواج ولا يرى كما يرى الأكثرون من النساك أن العزوف عن غواية الدنيا يدعو الإنسان إلى قطع الصلة بينه وبين الأواصر الإنسانية التي تقوم بها الأسر والبيوت، ولولا طمأنينة في قرارة ضمير الرومي لما دامت له في عصر القلاقل والشبهات تلك الثقة العظمى بالحياة والوجود وبالخالق الأعظم.

الاديب عباس العقاد



لقد تخطت عبقرية جلال الدين الرومي الشاعرة اللغات فاحتفظت بروعتها وقاموسها العذب وجوهرها النفيس ومن هنا كانت بلاغة الشاعر الصادق جلال الرومي من ذلك النمط الذي يتخطى اللغات ويحتفظ بجوهره من لغة إلى أخرى مع صحة الترجمة في معناها.



ولد محمد بن محمد بن حسين البلخي جلال الدين الرومي في أفغانستان عام 1207، وانتقل مع والده إلى بغداد، ودرس في المدرسة المستنصرية، ولم يبق طويلًا بها، حيث غادرت أسرته إلى قونية ـ تركيا حاليًا.

عمل بالفتوى والتدريس

اشتغل جلال الدين الرومي بالفتوى والتدريس، فأقبل عليه التلاميذ وجذب الناس بعلمه وزهده حتى لقبوه "إمام الدين" و"عماد الشريعة"، وأصبح في مرتبة عالية لديهم من سعة العلوم والمعارف، وكتابة الاشعار حتى لُقب بـ"سلطان العارفين ".

