"الملامح السردية في كتابات العقاد"، ندوة بقصر الإبداع الفني

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة مساء الإثنين المقبل 21 يوليو، ندوة بعنوان "الملامح السردية في كتابات العقاد"، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ندوة الملامح السردية في كتابات العقاد

تقام الندوة بالتعاون مع نادي القصة، برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، وتشهد حديثا حول مفهوم السرد، وخصائص أسلوب العقاد، مع مناقشة عدد من أعماله البارزة.

ويأتي ذلك بمشاركة كل من د. عوض الغباري، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة، الناقد الصحفي د. أحمد صلاح هاشم، ويديرها الناقد الأدبي حسن الجوخ، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين.

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