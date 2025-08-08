ذكرى رحيل مارلين مونرو الشرق، سر كره هند رستم لمفيد فوزي وماذا قال العقاد عن إغرائها؟

هند رستم ، فنانة جميلة رشيقة هى إحدى جميلات السينما فى الزمن الجميل، هى الممثلة الشقراء التى وصفت بـ مارلين مونرو الشرق، اشتهرت وبرعت فى أدوار الإغراء حتى وصفتها الصحافة بملكة الإغراء والأدوار الساخنة لكنها رفضت هذا الوصف، في المقابل وصفها الأديب عباس العقاد بملكة التعبير، رحلت فى مثل هذا اليوم 8 أغسطس عام 2011.

ولدت ناريمان حسين مراد رستم الشهيرة بـ هند رستم عام 1931 بحى محرم بك بالإسكندرية لأب من أصل تركي يعمل ضابطا في الشرطة، عاشت طفولة هادئة، درست بمدرسة راهبات، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946 ودرست بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ومنها الى مدرسة الفرنسيسكان.

الصدفة قادتها الى التمثيل



في عام 1949، وبالصدفة عن طريق إحدى صديقاتها ظهرت هند رستم كومبارس لمدة دقيقتين فقط وهي تركب الحصان خلف الفنانة العظيمة ليلى مراد وهي تصور أغنية "اتمخطري يا خيل" في فيلم غزل البنات، ثم أصبحت كومبارسا ناطقا في أفلام عديدة قبل ان تصبح بطلة فى الأفلام.

الراحلة هند رستم



عن وصفها بملكة الإغراء تقول هند رستم: الإغراء من أخطر الألوان في السينما، ويحتاج إلى مجهود كبير وليس في حياتي سوى أفلام قليلة جدا اعتمدت على الإثارة، ولقبوني مارلين مونرو ليس إلا لأني أشبهها وشكلي يقترب منها، وأنا لم اختار اسم ملكة الإغراء بل المخرجين هم الذين اختاروا ثم الجمهور، وأنا أكره هذا اللقب كثيرا لكن منه لله الصحفي مفيد فوزي هو الذي أطلق علي هذا اللقب وانتشر تبعا لذلك، لقد مثلث أكثر من مائة فيلم منها ثمانية أفلام فقط يمكن أن يقال عن أدواري فيها أدوار إغراء ومنها وأهمها “باب الحديد ”ومنه جاءت انطباعاتهم.

العقاد يصفها بملكة التعبير



وصفها الاديب عباس محمود العقاد بقوله: أنت نجمى المفضل وقد اكتشفت الآن أن الحقيقة أروع من الخيال، وأنا أهنئك بالموهبة الطبيعية والوجه المعبر، فأنت في رأيى لست ملكة الإغراء لكنك ملكة التعبير..لأن الإغراء عملية حسية عملية رخيصة، لكن التعبير عملية نفسية تخاطب العقل.. والوجه المعبر في رأيى أهم من الوجه الجميل، وأنت تجمعين بين الاثنين.

الجميلة الشقراء هند رستم



اعتزلت الفنانة هند رستم السينما وهي في قمة تألقها بعد تصوير آخر أفلامها "حياتي عذاب" عام 1979 مع عماد عبد الحليم فى بداياته، الذى فشل جماهيريا وعاشت بعيدا عن الأضواء، زوجة لطبيب أمراض النساء الدكتور محمد فياض، وعن هذا الزواج تقول:تزوجنا زواجا تقليديا بعد أن تعرفت عليه في شهر واحد لإحساسنا بالتقارب في الأفكار بالإضافة إلى أخلاقه وأدبه الزائد عن اللزوم وهو كريم بمعنى الكلمة ورمزا للطبيب الإنسان تعلمت منه الهدوء وطولة البال حيث اعاننى فى تربية ابنتى الوحيدة.



عن الفنانة هند رستم يقول زوجها دكتور فياض: عندما تقابلت مع هند وسط أصدقاء حدث تجاوب وتفاهم وارتياح، ولأني أفضل عدم الزواج من نفس المهنة منعا للملل تزوجت من هند رستم وفضلت هي الاعتزال دون ضغط مني، وبرغبة خاصة مني تعلمت هند الطبخ وأصبحت طباخة ماهرة.

رفضت كتابة مذكراتها



بالرغم من الأحداث الكثيرة والسنوات الطويلة الـ 79 التى عاشتها هند رستم حتى الرحيل إلا أنها رفضت كتابة مذكراتها وإنتاج سيرتها فنيا، وتبرر ذلك بقولها “في رأيي لكى يتم تقديم عمل فنى عن حياة فنان أو فنانة لا بد أن يكون في حياتها حدث هام وأحداث مثيرة للجدل تستحق المناقشة، وانا لا أملك هذه الاحداث ولذلك فلا أحب ان يقدم عملا فنيا عنى، إلا أن فنانة مثل أسمهان أوأم كلثوم تستحق إنتاج عمل فنى عنها.



