الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يصل إلى 14 جنيها، انخفاض جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم،
أسعار اللحوم اليوم، فيتو

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، انخفاضًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 422 جنيهًا، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر لحم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 392 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة البتلو 

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 412 جنيهًا في الأسواق، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

 

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 384 جنيها، بانخفاض 14 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 352 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 404 جنيهات في الأسواق، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 399 جنيها في الأسواق، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 340 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

الخريف يتلاعب بـ"الصعيد"، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يصل إلى 14 جنيها، انخفاض جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

تعليق مثير من ميدو على خسارة الزمالك أمام الأهلي

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

شيكابالا ينتقد التعاقد مع شيكو بانزا: لديه مشكلات ولا يكمل 5 أشهر مع أي فريق

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads