أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة

قال الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأحمر حقق فوزًا مهمًّا على حساب الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: أبارك للنادي الأهلي والجماهير، كان هناك حالة من التركيز والإصرار والعودة في النتيجة، وقد تحدثنا بشكل مكثف ونجحنا في الاستحواذ رغم احتساب ركلة جزاء للمنافس في الشوط الأول.

وأضاف: التفاصيل الصغيرة تحسم المباريات الكبيرة، والحمد لله التوفيق كان حليفًا لنا، وكان لدينا إصرار وعزيمة وقمنا بتغيير طريقة اللعب ونجحنا في تحقيق الفوز. وقال: أكرر التهنئة للجماهير وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير والتركيز على مدار الأيام التي سبقت المباراة، وسوف يكون الفوز بداية لمرحلة جديدة.

وأشار النحاس إلى أن كل اللاعبين على قدر الثقة وقدموا المطلوب منهم، وهو ما ظهر خلال الفرص التي لاحت للفريق بشكل عام ومحمد شريف على وجه الخصوص بذل مجهودًا كبيرًا، وكان له بصمة في الفوز رغم عدم تسجيل الأهداف.

وأكمل: استعددنا بشكل مناسب قبل المباراة، وتبادل اللاعبون الأدوار بكفاءة، وسوف نتدرب بقوة ونعالج الأخطاء قبل المباراة القادمة، بعد أن قدمنا عرضًا قويًّا أمام الزمالك.

وشدد: زيزو شارك في التمرين الجماعي ولكن استبعاده مع محمد مجدي أفشة كان للحفاظ على كل منهما وتجنب التعرض للإصابة من جديد، وأعتقد أن كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم خلال اللقاء. بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة بذل مجهود أكبر، والحمد لله أننا تمكنا من تقديم شوط أفضل ونجحنا في الفوز باللقاء.

وختم: قبل المباراة تعاملنا بهدوء وعالجنا الأخطاء، واللاعبون عقدوا جلسات عديدة، وبشكل عام من يعمل داخل الأهلي ولو لساعة واحدة يقدم كل ما لديه، وهي عادة أبناء النادي بشكل عام.

مباراة الأهلي والزمالك

تقدم الزمالك بهدف أول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعد إعادتها بقرار من حكم الفيديو، حيث تصدى لها في المرة الأول عبدالله السعيد وأنقذها الحارس الدولي محمد الشناوي

ونجح البديل حسين الشحات في إحراز هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 71 وبعد 3 دقائق فقط من دخوله ملعب المباراة بعد تبادل للكرة مع محمد شريف.

ثم أحرز محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر 2 / 1.

جاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح البديل حسين الشحات الذي قلب المباراة لصالح الأحمر.

كاد الزمالك يدرك التعادل في الدقيقة 90+3 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب الزمالك عبدالله السعيد قابلها بتسديدة رأسية عمرو ناصر ولكن ارتطمت بالعارضة ومن ثم إلى ركلة مرمى.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه أمام الزمالك والذي يكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

في المقابل، أعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي والذي يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، إرتقى بها إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن خاض 8 مباريات، فاز 4 مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مباراة واحدة

أما الزمالك، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعد أن خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.