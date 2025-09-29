تريزيجيه يسجل أول أهدافه في القمة ويكتب اسمه في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

الدوري المصري، نجح محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، في تسجيل هدفه الأول في تاريخ مشاركاته بمباريات القمة أمام الزمالك، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف تريزيجيه بطريقة مميزة، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة في اللقاء ويهدي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هددف.

وإنتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز

تقدم الزمالك بهدف أول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعد إعادتها بقرار من حكم الفيديو، حيث تصدى لها في المرة الأول عبدالله السعيد وأنقذها الحارس الدولي محمد الشناوي

ونجح البديل حسين الشحات في إحراز هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 71 وبعد 3 دقائق فقط من دخوله ملعب المباراة بعد تبادل للكرة مع محمد شريف.

ثم أحرز محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر 2 / 1.

جاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح البديل حسين الشحات الذي قلب المباراة لصالاح الاحمر.

كاد الزمالك يدرك التعادل في الدقيقة 90+3 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب الزمالك عبدالله السعيد قابلها بتسديدة رأسية عمرو ناصر ولكن ارتطمت بالعارضة ومن ثم إلى ركلة مرمى.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه أمام الزمالك والذي يكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

في المقابل، أعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي والذي يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن خاض 8 مباريات، فاز 4 مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مباراة واحدة

أما الزمالك، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعد أن خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.