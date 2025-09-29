الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير السياحة يعترف بوجود مشكلات في أول يوم لتشغيل تطوير منطقة الأهرامات (فيديو)

شريف فتحي، وزير السياحة
شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، فيتو
اعترف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بوجود بعض المشكلات خلال أول يوم لتشغيل مشروع تطوير منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أن أبرزها تمثل في قلة عدد الأتوبيسات المخصصة لنقل الزوار، مقارنةً بالأعداد الكبيرة من السائحين المتواجدين بالموقع.

 وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامي احمد سالم المذاع على فضائية "أون أي"، أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات بشكل سريع لضمان تقديم تجربة سياحية لائقة تواكب حجم التطوير الذي شهدته المنطقة، متابعا حركة السياحة الوافدة لمصر شهدت نموا بنسبة 6% عن الماضي.

وأشار إلى أنه تم وضع رؤية جديدة لوزارة السياحة، منها أنه يجب وضع مصر فى المرتبة الأولى كمقصد سياحي، ولذلك وزارة السياحة لديها خطة متكاملة للتسويق السياحي.


وعن حلم الوصول لـ 30 مليون سائح، أكد: "أنا شايف أنه مش حلم، ولدينا 235 ألف غرفة فندقية حاليا، وأتمنى إضافة 9 آلاف غرفة فندقية قبل نهاية العام الجاري، والدولة تقدم حوافز للمستثمرين لزيادة الطاقة الفندقية، كما أنها شجعت على تحويل الوحدات من سكني لفندقي بدون مقابل".

