نتنياهو: لن ننسى أحداث 7 أكتوبر ونفعل كل ضروري حتى لا تتكرر

شدّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن ذكرى هجوم 7 أكتوبر ستبقى حافزًا لاستمرار الإجراءات الأمنية والعسكرية، مؤكدًا أن حكومته ستتخذ كلّ الإجراءات الضرورية لضمان ألا تتكرر مثل هذه الهجمات مجددًا.

وقال نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر، وإن التعامل مع تبعات الهجوم سيبقى أولوية وطنية قصوى. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل العمل على تعزيز القدرات الدفاعية والاستخباراتية لضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

 

مواجهة مستمرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

تصريحات نتنياهو تأتي في ظل مواجهة مستمرة مع حماس وفصائل أخرى، وفي سياق محادثات دولية وإقليمية تحاول التوصل إلى تسويات أو هدنة. البيان يعكس ضغطًا داخليًا وسياسيًا للردع ورد الفعل على الهجوم، إلى جانب محاولة طمأنة الشارع بشأن قدرة الدولة على الردع والحماية.

التداعيات المحتملة

تؤشر هذه اللهجة التصعيدية إلى إمكانية استمرار أو تشديد العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية، ما قد يؤثر على فرص التهدئة إذا لم تصاحبها جهود دبلوماسية ملموسة وضمانات دولية وإقليمية قابلة للتنفيذ.

