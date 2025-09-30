الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار مواصفات سيارة بروتون ساجا 2026 المجمعة محليا

سيارات
سيارات

سيارات بروتون…استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية بروتون، أسعار ومواصفات سيارتها بروتون ساجا موديل 2026 المجمعة محليا، التي تلائم جميع الفئات المحلية، مما يجعلها تدخل سوق التنافس السعري. 

أسعار مواصفات سيارتها بروتون ساجا 2026
 

ونستعرض في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات بروتون ساجا موديل 2026 المجمعة محليًا بعد إخطار كافة الموزعين والتجار بالأسعار التالية:  

يصل سعر سيارة  بروتون ساجا موديل 2026 عبر فئة واحدة بسعر 670 ألف جنيه في السوق المحلية.
 

مواصفات محرك سيارات  بروتون ساجا
 

حصلت سيارة بروتون ساجا علي محرك 4 سلندر  وتصل  السرعات سعة 1.3 لتر مع نظام VVT بقوة 95 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات لتصل سرعتها القصوى 165 كم / ساعة.

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارات برتون 

2 وسادة هوائية

 وفرامل مانعة للانغلاق ABS

وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

ومساعد للفرامل فى حالات التوقف الطارئ بما يقصر مسافة التوقف

 وحساس خلفي بإنذار صوتي لتسهيل ركن السيارة

مصابيح LED للضوء النهاري في المصعد الأمامي

وهوائي خلفي قصير

 ومشتت هواء يعزز ملامح الانسيابية والثبات

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوكيل المحلي للعلامة التجارية بروتون ساجا سيارات بروتون سيارات للعلامة التجارية

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

تعليق مثير من ميدو على خسارة الزمالك أمام الأهلي

مش هشجع الزمالك تاني، عمرو أديب يخرج عن شعوره بعد هزيمة الأبيض أمام الأهلي (فيديو)

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

شاهد، رد فعل بيزيرا ولاعبي الزمالك أثناء الخروج من الملعب بعد الخسارة من الأهلي

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى قوله تعالى «بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads