أسعار مواصفات سيارة بروتون ساجا 2026 المجمعة محليا

سيارات بروتون…استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية بروتون، أسعار ومواصفات سيارتها بروتون ساجا موديل 2026 المجمعة محليا، التي تلائم جميع الفئات المحلية، مما يجعلها تدخل سوق التنافس السعري.

أسعار مواصفات سيارتها بروتون ساجا 2026



ونستعرض في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات بروتون ساجا موديل 2026 المجمعة محليًا بعد إخطار كافة الموزعين والتجار بالأسعار التالية:

يصل سعر سيارة بروتون ساجا موديل 2026 عبر فئة واحدة بسعر 670 ألف جنيه في السوق المحلية.



مواصفات محرك سيارات بروتون ساجا



حصلت سيارة بروتون ساجا علي محرك 4 سلندر وتصل السرعات سعة 1.3 لتر مع نظام VVT بقوة 95 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات لتصل سرعتها القصوى 165 كم / ساعة.

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارات برتون

2 وسادة هوائية

وفرامل مانعة للانغلاق ABS

وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

ومساعد للفرامل فى حالات التوقف الطارئ بما يقصر مسافة التوقف

وحساس خلفي بإنذار صوتي لتسهيل ركن السيارة

مصابيح LED للضوء النهاري في المصعد الأمامي

وهوائي خلفي قصير

ومشتت هواء يعزز ملامح الانسيابية والثبات

