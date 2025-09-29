الإثنين 29 سبتمبر 2025
اجتماع لبحث مشكلات بدالي التموين بالغرفة التجارية في الجيزة

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، غدا الثلاثاء،  بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وقيادات الوزارة وممثلي شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية ولجنة تيسير الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

ويأتي الاجتماع استجابة لدعوة الغرفة التجارية بالجيزة، لبحث أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه بدالي التموين، وبحث سبل دعمهم وتيسير أعمالهم بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وجودة.

 

وأكدت وزارة التموين أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الغرف التجارية في المحافظات، والاستماع إلى مقترحات ممثلي التجارة والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة السلع التموينية وتحسين آليات صرفها للمواطنين.

