سبب ظهور الزمالك بـ"الزي الكحلي" أمام الأهلي في مباراة القمة 131

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الكحلي الكامل، في مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب ارتداء الأهلي صاحب الملعب لزيه الأساسي، وهو ما دفع الزمالك لتغيير زيه ليرتدي الطاقم البديل بالكامل.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

زيزو يشعل أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

وشهدت مدرجات استاد القاهرة أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك، بسبب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأحمر، قبل مباراة القمة التي جمع الفريقين اليوم الإثنين، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري.

وبدأت جماهير الزمالك بالهجوم على زيزو وتوجيه الهتافات ضد اللاعب، قبل أن تنتفض جماهير الأهلي للدفاع عن اللاعب والهتاف له.

استقبال خاص من جماهير الزمالك للاعبي الفريق وفيريرا قبل مواجهة الأهلي

فيما حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في استاد القاهرة، على استقبال لاعبي الفريق والجهاز الفني بهتافات حماسية، لحظة نزولهم أرض الملعب قبل مواجهة الأهلي، في مباراة القمة اليوم الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأطلقت جماهير الزمالك الهتافات للمدرب فيريرا ولاعبي الفريق، وحرصت على تحفيزهم للفوز على الأهلي بمباراة القمة اليوم، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

ورصدت عدسة “فيتو” توافد جماهير الأهلي والزمالك، حيث أشعلت الجماهير الأجواء حول استاد القاهرة قبل مباراة القمة، كما سادت الروح الرياضية بين الجمهورين.

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض عثراته السابقة وتحقيق النقاط الثلاث المهمة.

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

