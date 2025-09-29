قبل قمة الأهلي والزمالك، الأزهر يحذر من تطبيقات المراهنات ويصفها بـ القمار المحرم

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا رسميًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حذّر فيه من خطورة المجموعات والتطبيقات الإلكترونية التي تروج للمراهنات على نتائج المباريات الرياضية، مؤكدًا أن هذا الفعل يدخل في باب القمار المحرّم شرعًا، ويعد من كبائر الذنوب.

الأزهر للفتوى: الإسلام أباح الترويح عن النفس بضوابط تحفظ للإنسان دينه ونفسه

وأوضح المركز أن الإسلام أباح الترويح عن النفس بضوابط تحفظ للإنسان دينه ونفسه وماله ووقته وسلامته، إلا أنه شدّد على أن هذا الترويح لا يجوز أن يشتمل على أي نوع من المقامرة. وبيّن أن ما يقوم به بعض المشاركين من دفع أموال عبر مجموعات وتطبيقات للتوقع بنتائج المباريات وعدد الأهداف ثم يحصل عليها فائز واحد بينما يخسر الباقون، هو عين القمار والميسر الذي أمر الله باجتنابه.

واستشهد البيان بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، وبحديث النبي ﷺ: «من قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدّق» [رواه البخاري]، مؤكدًا أن القمار أكل لأموال الناس بالباطل، وماله خبيث مردود على أصحابه.

الأزهر يحذّر من تطبيقات المراهنات في كرة القدم ويصفها بالقمار المحرّم قبل قمة الأهلي والزمالك

وأشار المركز إلى أن القمار لا يقتصر ضرره على الناحية الدينية فحسب، بل يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية خطيرة، منها إهدار المال، وتفكيك الأسر، وارتفاع نسب الطلاق، فضلًا عن دفع البعض إلى الجريمة والديون والإدمان، مؤكدًا أنه باب للعداوة والبغضاء بين الناس، وهو ما حذرت منه الشريعة الإسلامية وأغلقته.

واختتم المركز بيانه مؤكدًا أن المقامرة بأي صورة من صورها محرمة نقلًا وعقلًا، ووصفها القرآن الكريم بأنها {رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، داعيًا الشباب إلى الابتعاد عنها، وعدم الانجرار وراء دعوات الربح الوهمي عبر التطبيقات والمجموعات الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.