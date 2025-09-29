بعد مطاردة مسئولي الإشغالات، ضبط جرار يلقي مخلفات صلبة بالطريق العام في المنصورة

نجح رجال الإشغالات بغرب المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد مطاردة في ضبط جرار بمقطورة محمل بالمخلفات الصلبة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه لعدم الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وإلقاء مخلفات صلبة بالطريق العام.

ضبط جرار بمقطورة محمل بالمخلفات الصلبة

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

بعد حملة ترخيص مطاردة جرار محمل بالمخالفات الصلبة والتحفظ عليه

وفى هذا الشأن تابع محمد أميـــن الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأثنين مع طاقم العمل بالإشغالات أحمد سليم، ومح أحمد عادل، وعلى القناوى، وبالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة برئاسة الحى، ماتم من أعمال ضبط جرار زراعى بمقطورة محملة بمخلفات البناء بمنطقة شارع أحمد ماهر، وعلى الفور تم مطاردته وإيقافه والتحفظ عليه.

وتبين عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وقيام الجرار بجلب مخالفات بناء وإلقائها بالطريق العام، وتم تحرير مذكرة بالواقعة والتحفظ على الجرار لاتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذا للقانون والتعليمات وتوجيهات المحافظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.