بعد مطاردة مسئولي الإشغالات، ضبط جرار يلقي مخلفات صلبة بالطريق العام في المنصورة

ضبط جرار محمل مخلفات
ضبط جرار محمل مخلفات صلبة بالمخالفة، فيتو

نجح رجال الإشغالات بغرب المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد مطاردة في ضبط جرار بمقطورة محمل بالمخلفات الصلبة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه لعدم الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وإلقاء مخلفات صلبة بالطريق العام.

 

ضبط جرار بمقطورة محمل بالمخلفات الصلبة

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

 

بعد حملة ترخيص مطاردة جرار محمل بالمخالفات الصلبة  والتحفظ عليه 

وفى هذا الشأن تابع  محمد أميـــن الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأثنين  مع طاقم العمل بالإشغالات أحمد سليم، ومح أحمد عادل،  وعلى القناوى، وبالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة برئاسة الحى، ماتم من أعمال ضبط جرار زراعى بمقطورة محملة بمخلفات البناء بمنطقة شارع أحمد ماهر، وعلى الفور تم مطاردته وإيقافه والتحفظ عليه.

وتبين عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وقيام الجرار بجلب مخالفات بناء وإلقائها بالطريق العام، وتم تحرير مذكرة بالواقعة والتحفظ على الجرار لاتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذا للقانون والتعليمات وتوجيهات المحافظ.

