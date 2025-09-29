التحفظ على 55 طنًا من المخلفات الزراعية بمواقع مخالفة بالدقهلية

نجحت لجنة المرور والمتابعة لأعمال التصدي لشون تجميع قش الأرز العشوائية بمحافظة الدقهلية في التحفظ على 55 طنًا من المخلفات الزراعية المقامة على مواقع مخالفة ومرفوضة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حملات للتصدي لحرق قش الأرز بالدقهلية

حيث قامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالمرور والمعاينة على الطبيعة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، لأماكن تجميع قش الأرز والوقوف على أوضاعها القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأماكن المخالفة.

وذلك للمرور على الأماكن العشوائية لتجميع قش الأرز بالتنسيق بين رئاسة المركز والإدارة الزراعية، وضمت اللجنة، الدكتور عماد سليمان النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، والحسين البغدادي مدير المراجعة الداخلية والحوكمة، ونادر سعد جهاز شئون البيئة، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندس فهمي علام وكيل إدارة المخلفات، ونائب رئيس مركز دكرنس، والمهندس علي زين العابدين مدير حماية الأراضي، ومدير الإدارة الزراعية بدكرنس، وقوة من قسم شرطة دكرنس.

وقامت اللجنة المشكلة اليوم بالمرور وفقًا لقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم 449، على شون قش الأرز بنطاق مركز دكرنس، لمتابعة الأوضاع القانونية لأماكن التجميع، وتم التحفظ على 55 طن من المخلفات الزراعية المقامة على مواقع مخالفة ومرفوضة.

وتهيب محافظة الدقهلية بأصحاب المواقع المعتمدة بسرعه التعاقد مع مصنع تدوير المخلفات بقلابشو، وعلى أصحاب المواقع المخالفة أو المرفوضة، سرعة رفع التشوينات الموجودة، وتكليف الزراعة والبيئة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التى من شأنها زراعة الأرض مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد قامت بالمرور سابقا على عدد من لجان قش الأرز، وتم التنبية مشددًا عليهم باستكمال الإجراءات القانونية للترخيص وعدم حرق قش الأرز وإلا سيتم مصادرة القش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.