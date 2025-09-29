الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إمام عاشور يدعم الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

إمام عاشور
إمام عاشور

حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على دعم الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر إمام عاشور ستوري عبر حسابه على انستجرام لدعم الفريق، وذلك في ظل غياب اللاعب بسبب الإصابة بفيروس A وهو ما يبعده عن الأهلي في الفترة الحالية. 

 

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض عثراته السابقة وتحقيق النقاط الثلاث المهمة.

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

 

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

 

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الزمالك نادي الزمالك النادي الأهلي إمام عاشور

مواد متعلقة

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

الليلة، الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدوري الممتاز

أحمد شوبير يهاجم المركز الإعلامي للأهلي: تجاهلوا عيد ميلادي

عماد النحاس يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

صدمة لجمهور الأهلي، توماسبيرج مديرا فنيا لـ بوجون شتشيتسين البولندي

محمد شريف يبحث عن إنجاز تاريخي أمام الزمالك

وادي دجلة وسموحة يتعادلان 1/1 في الدوري الممتاز

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads