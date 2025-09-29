الإثنين 29 سبتمبر 2025
36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 36 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 26 في مدينة غزة.

العدوان الإسرائيلي علي غزة

قالت وزارة الصحة بغزة أمس الأحد: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 79 شهيدا و379 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 66.005 شهداء و16.8162 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.

الخدمات بجنوب غزة مستنزفة والفلسطينيون ينامون في العراء

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن الغارات على الخيام والمنازل بمدينة غزة تسببت بخسائر بشرية ونزوح وتشريد.

مئات الآلاف من دون رعاية صحية

وأضاف المكتب الأممي في بيان أمس السبت أن أغلب المرافق الصحية أغلقت أبوابها وتركت مئات الآلاف من دون رعاية صحية.

