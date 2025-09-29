الأنبا رافائيل يناقش أمراض الخدمة مع كهنة كنائس وسط القاهرة

نظمت اللجنة المركزية للخدام بكنائس وسط القاهرة مؤتمرًا للخدام بعنوان "أمراض الخدمة"، وذلك على مدار يومين في بيت "العجايبي" للمؤتمرات بمدينة العبور، بمشاركة نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للكنائس، وحضور عدد من الكهنة والخدام.

تضمن برنامج المؤتمر صلوات العشية والقداس الإلهي في اليوم الأول من عيد الصليب المجيد، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية من ١٧ حتى ١٩ توت، كما ألقيت عدة محاضرات روحية وتوعوية قدمها الأنبا رافائيل، والأب القس بولس حليم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالقللي، إلى جانب عدد من الخدام المتخصصين.

وهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي قد تواجه الخدام أثناء خدمتهم، وسبل معالجتها روحيًا وعمليًا، بما يعزز من دور الخدمة الكنسية في دعم المجتمع والارتقاء بالعمل الروحي.

البابا تواضروس يتلقى تقرير عن الخدمة في إيبارشية جرجا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا مرقوريوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في إيبارشية جرجا.

