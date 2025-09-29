الإثنين 29 سبتمبر 2025
سياسة

توافد أعضاء وقيادات "حماة الوطن" للمشاركة في المؤتمر العام لاختيار رئيس الحزب

حماة الوطن،فيتو
حماة الوطن،فيتو

 بدأ توافد أعضاء وقيادات وكوادر  حماة الوطن للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام غير العادي لاختيار رئيس الحزب خلفا للراحل جلال الهريدي.

ويعقد حزب حماة الوطن اليوم الإثنين مؤتمره العام بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك لاختيار رئيس جديد للحزب، خلفا  للفرق جلال هريدي رئيس الحزب السابق  الذي وافته المنية مؤخرا. 

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا مكثفًا من قيادات وأعضاء الحزب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن اسم الرئيس الجديد الذي سيقود الحزب في المرحلة المقبلة.

 

والمؤتمر العام المرتقب سيكون بمثابة إعلان رسمي عن خارطة الطريق الجديدة لحزب حماة الوطن، حيث سيتم خلاله استعراض الخطط المستقبلية والملامح الرئيسية لبرنامج الحزب في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع توجهات الدولة المصرية ويعزز من حضور الحزب وتأثيره في المشهد السياسي العام. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الحزب لإعادة ترتيب صفوفه وتعزيز قدرته التنافسية، استعدادًا للاستحقاقات البرلمانية القادمة. 

وكشفت مصادر مطلعة داخل حزب حماة الوطن أنه تم الاستقرار على اسم وزير الطيران المدني السابق الفريق محمد عباس حلمي ليكون رئيس الحزب خلفا للفريق جلال هريدي.   

يذكر أن حزب "حماة الوطن" حل في المركز الثاني، بانتخابات مجلس الشيوخ 2025  بـ 23 مقعدًا، محققًا حضورًا قويًّا في عدد من الدوائر، خاصة في الدلتا والصعيد.  

 

من هو الفريق محمد عباس حلمي الأقرب لرئاسة حماة الوطن؟

 الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزير الطيران المدني الأسبق وقائد القوات الجوية المصرية الأسبق، من مواليد 20 يناير 1961.

تخرج في الكلية الجوية المصرية في أبريل 1982، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة القوات الجوية خلفًا للفريق يونس المصري.

وحصل حلمي على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، بالإضافة إلى زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة بالأكاديمية ذاتها.

