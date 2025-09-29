صندوق دعم مشروعات المؤسسات الأهلية ينظم جلسة حوارية عن الابتكار المجتمعي

شهدت فعاليات المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاقه اليوم جلسة حوارية تحت عنوان " الابتكار المجتمعي من أجل حلول مستدامة".

وشارك في الجلسة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن ممدوح عباس عضو مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عمرو حسني عضو مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاكلين مراد عضو مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمهندس أحمد موسى – الرئيس التنفيذي لمؤسسة صُنّاع الحياة، نزار سامي –مسؤول برامج الابتكار والنمو الشامل ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وأدارها عمرو السوهاجي اخصائي الأشخاص ذوي الإعاقة في حلم للاستشارات وبطل رياضي بارالمبي.

وتناولت الجلسة دور الابتكار المجتمعي في مواجهة التحديات المجتمعية بشكل عملي ومستدام، حيث استعرضت مبادرات وتجارب ناجحة، ونطرح طرق لدعم استمرارية المشروعات من خلال شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع آليات تمويل مبتكرة.

كما ناقشت فرص المستقبل لقياس الأثر المجتمعي وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت انطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات" CSF Civil Society Support Fund " كهيئة عامة مصرية فريدة من نوعها، وجهة مانحة وطنية للمجتمع الأهلي، وكذلك انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول للصندوق.

