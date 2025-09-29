رئيس جامعة القاهرة: ندعم خطط التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة

شهدت جامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل خريجي دفعة 2024/2025 بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم صفوت حمزة عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخريجين وأسرهم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستظل مصنعًا للعلم والمعرفة ومنبعًا للابتكار والابداع، مشيرًا إلى ريادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تخريج كوادر متميزة قادرة على قيادة المستقبل في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي ويسهمون في تطوير مؤسسات الدولة، ودعم خطط التحول الرقمي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ثقة الجامعة في قدرات خريجيها الذين يمثلونها في مواقع العمل المختلفة داخل مصر وخارجها، وأسدي بعض النصائح للخريجين بضرورة استكمال دراستهم العليا لأن العلم لا يتوقف عند مرحلة معينة، وأن يستفيدوا من الدورات التدريبية والتأهيل المناسب لأن سوق العمل لا يكتفي الشهادة إنما يحتاج إلى المهارة والخبرة والكفاءة، مشيرًا إلى أن خريج جامعة القاهرة هو خريج مُميز يمتلك مواصفات لا تتوافر لدي غيره، وعليه أن يحسن استثمار أفكاره بتحويلها إلى قيمة مضافة يستفيد منها الفرد والوطن.

حفل تخرج طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

فقدان 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030

ومن جانبها، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، خلال كلمتها، أن خريجي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي هم الثروة الحقيقية لمصر، وسوف ينضمون لأكثر من 350 ألف متخصص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويُرسخون مكانتها الإقليمية كمركز جاذب للاستثمارات والوظائف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومُصدر مؤثر للخدمات الرقمية لأكثر من 180 شركة عالمية، مشيرًة إلى أن التكنولوجيا ليست مجرد أدوات، بل هي المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد وخلق فرص العمل، وأن تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تُشير إلى أن التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى فقدان نحو 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، لكنها في المقابل ستخلق نحو 97 مليون وظيفة جديدة في قطاعات ناشئة، مما يعني أن سوق العمل سيشهد تحولات عميقة، لكن ليست بالضرورة سلبية، لافتًة إلي أنه وفقًا للتقارير الدولية يتوقع أن تزداد فرص العمل في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات، والأمن السيبراني بنسبة تتجاوز 22% حتى أواخر عام 2025 مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا.

ومن جهته، قال الدكتور هيثم حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن يوم التخرج ليس مجرد احتفال بانتهاء مرحلة دراسية، بل هو إعلان عن انطلاق جيل جديد نحو المستقبل، يحمل بين يديه قوة العلم والمعرفة ليصنع واقعًا أفضل، مؤكدًا أن الكلية قد أثبتت منذ تأسيسها أنها مصنع للعقول وقلب نابض يمد الوطن بكفاءات قادرة على قيادة مسيرة التنمية في عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلي دعم الكلية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية جامعة القاهرة التي وضعت لتكون خارطة طريق نحو الريادة الحقيقية، لافتًا إلى حرص الكلية على صقل الشخصية وبناء الإنسان ودعم الأنشطة الطلابية، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة برئاسة د. محمد سامي عبد الصادق للكلية.

ودعا الدكتور إيهاب الخضري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الخريجين بضرورة الاستمرار في التعلم من أجل مواكبة التغيرات الراهنة للحفاظ على تميزهم، مشيدًا بدور الكلية في تخريج كوادر متميزة ومزودة بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في أسوق العمل المحلية والدولية، موجهًا الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يبخلوا بعلمهم وجهدهم على الطلاب، كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن يستكمل أبناؤهم دراستهم الجامعية على مدار عدة سنوات.

