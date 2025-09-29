نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا يستقبل وفدا صينيا لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمكتبه، وفدا من جامعة نورث ويست الصينية برئاسة الدكتور وانج زانرين، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة نورث ويست في المجالات الأكاديمية والبحثية.

نائب رئيس جامعة القاهرة مع الوفد الصيني، فيتو

حضر اللقاء، الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والدكتورة هايدي بيومي المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، والدكتور الصاوي الصاوي أحمد منسق العلاقات الصينية المصرية.

وتناول اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعتي القاهرة ونورث ويست الصينية، في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، واللغات، وتنظيم منتدي "الحضارات" بين الجامعتين.

ورحب الدكتور محمود السعيد فى كلمته بالدكتور وانج زانرين والوفد المرافق له داخل جامعة القاهرة العريقة، ونقل لهم تحيات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين، في مختلف المجالات، وانهما يمتلكان حضارتين عظيمتين علي مستوي العالم، متطلعًا إلى توسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية وربطهما بمجال الذكاء الإصطناعي اتساقًا مع إطلاق جامعة القاهرة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون الدولي لتبادل الثقافات، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، والعمل على تقدم ترتيبها داخل مختلف التصنيفات الدولية، لافتًا إلى أن اهتمامات الطلاب الصينين الدارسين بجامعة القاهرة ترتكز علي مجال اللغة العربية سواء بكلية الآداب أو من خلال معهد كونفوشيوس بالجامعة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به كليتي الدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة في إعداد وتخريج كوادر متميزة من المعلمين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وانج زانرين عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، مشيرًا إلى التقارب الكبير الذي يجمع بين الثقافة المصرية والصينية، وامتلاكهما حضارات عريقة، مستعرضًا تاريخ انشاء جامعة نورث ويست والذي يرجع إلى أكثر من 100 عام وتهتم بتدريب المعلمين، ومتطلعًا إلي توسيع علاقات التعاون مع جامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والعمل علي تطويره وربطة بتقنيات الذكاء الإصطناعي، إلى جانب تنظيم الجامعتين منتدى دولي للحضارات.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصور التذكارية، كما أجري الوفد جولة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبرى.

