تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر لـ 24 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لجلسة 24 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة.

جاء بأمر الإحالة عام 2013، أسست المتهمة الأولى أم يحيى خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

