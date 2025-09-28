الأحد 28 سبتمبر 2025
تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إلي جلسة 29 أكتوبر المقبل للحكم.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من عام 2015 وحتى 9 مايو 2022، تولي المتهمون قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

