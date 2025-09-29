الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير العمل يقود حملة للتفتيش على السلامة المهنية بعدد من مشروعات العاصمة الإدارية

وزير العمل يقود حملة
وزير العمل يقود حملة للتفتيش على السلامة المهنية
قام وزير العمل  محمد جبران، اليوم الإثنين، بقيادة حملة إلى عدد من مواقع العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حملات تفتيشية تقوم بها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في جميع المحافظات وذلك لمتابعة التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل بعض المشاريع، والتأكد من استخدام "مهمات الوقاية"، بهدف سلامة أدوات الإنتاج، وصحة العمال.

ووجه الوزير،خلال الحملة  اليوم، بإيقاف العمل في بعض المنشآت،التي ثَبُتّ عدم التزامها، وذلك لحين تطبيق مبادئ "السلامة المهنية"، وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية للعاملين فيها للتوعية، في إطار خطة الوزارة بالحفاظ على أرواح العمال.

 

وأوضح الوزير أن حملات التفتيش تستمر في كافة المحافظات، لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لتوفير بيئة عمل لائقة في كافة المجالات.

ورافق الوزير اليوم خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والدكتور محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

