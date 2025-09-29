أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن إصابة ضابط تابع له جراء انفجار في أحد المواقع العسكرية التابعة للجيش في جنوب سوريا.

إصابة ضابط إسرائيلي في انفجار بسوريا

وأوضح جيش الاحتلال أن الحادث وقع أثناء تواجد الضابط في موقع تابع للجيش، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.

وذكر أنه تم نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأبلغت عائلته. ويجري التحقيق في مصدر الانفجار.

