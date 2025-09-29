الإثنين 29 سبتمبر 2025
وول ستريت جورنال: الرئيس الصيني يقترب من إقناع ترامب بعزل تايوان

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الصيني شي جين بينج يقترب من إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"عزل تايوان" ورفض مساعي استقلالها التي كان يدعمها سلفه جو بايدن.

بكين تحاول اقناع ترامب عزل تايوان 

وبحسب الصحيفة تعمل بكين من أجل إعلان رسمي أمريكي يعارض استقلال تايوان، وذلك بعد أن مهد الرئيس شي جين بينج الطريق لعام كامل من التواصل رفيع المستوى مع إدارة ترامب.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المصادر قولها: إن بكين ترى في هذا الموقف المأمول، تحولا عن السياسة الأمريكية التقليدية، حيث تكتفي واشنطن بعدم دعم استقلال تايوان دون أن تعارضه صراحة.

الصين تعمل على تعزيز سريع لأسطول العبَارات التجارية لديها

وفي المقابل، أظهر تقرير سري للاستخبارات العسكرية الأمريكية، أن الصين تعمل على تعزيز سريع لأسطول العبَارات التجارية لديها، استعدادًا لـ"غزو محتمل" لتايوان، وفق ما أوردت هيئة البث الأسترالية "ABC".

وذكرت الشبكة أن التقرير، الذي اطّلعت عليه، يعود تاريخه إلى مطلع العام الجاري، وأعده أعضاء في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية DIA، لصالح وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون".

وتشير المعلومات الأمريكية، حسبما ورد في التقرير، إلى أن السفن الكبيرة العابرة للمحيطات خضعت لتعديلات فنية تمكنها من حمل دبابات، والمشاركة في عمليات إنزال برمائية،  وأشارت ABC إلى أنها اطلعت على التقرير بشرط عدم الاقتباس المباشر منه، حفاظًا على مصدر المعلومات.

 الصين تخطط لبناء أكثر من 70 من هذه السفن الكبيرة


وأفادت الشبكة بأن نحو 30 عبارة تجارية صينية رُصدت في عام 2022 خلال تدريبات عسكرية شارك فيها جنود من الجيش الصيني، وذلك من قبل تحالف Five Eyes الاستخباراتي الذي يضم كلًا من أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وأشار التقرير، إلى أن الصين تخطط لبناء أكثر من 70 من هذه السفن الكبيرة بحلول نهاية عام 2026.

وأكدت حكومة تايوان لشبكة ABC، أنها تعتبر هذه السفن جزءًا من "نوايا توسعية" للصين تجاه الجزيرة.

