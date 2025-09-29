الإثنين 29 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الخارجية الصينية: على واشنطن الالتزام بمبدأ الصين الواحدة ومعارضة استقلال تايوان

الخارجية الصينية،
الخارجية الصينية، فيتو

طالبت وزارة الخارجية الصينية، واشنطن بالالتزام بمبدأ الصين الواحدة ومعارضة استقلال تايوان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين.

وقبل وقت سابق، أفادت وکالة آنا الإخباریة، أن بكين أعربت عن رفضها الشديد لما تضمنه البيان الثلاثي بشأن تايوان، معتبرة ذلك تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكونج: إن واشنطن وطوكيو وسيول تصدر تصريحات غير مسئولة حول تايوان والقضايا البحرية، وتسيء إلى سمعة الصين وتتدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف أن بلاده تُبدي استياءً بالغًا ومعارضة قاطعة لهذه الممارسات، مذكّرًا بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وأن قضيتها شأن داخلي محض لا يسمح بأي تدخل خارجي".

كما شدد على أن أبرز تهديد للسلام في مضيق تايوان يكمن في تحركات الانفصاليين الساعين إلى استقلال تايوان، وفي دعم القوى الخارجية لهم، مؤكدًا أن ضمان الاستقرار يتحقق عبر الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" ورفض نزعات الانفصال.

وفي ما يخص بحر الصين الجنوبي، أكدت الخارجية الصينية أن الوضع هناك مستقر عمومًا، مشيرةً إلى أن بكين تدافع بحزم عن سيادتها وحقوقها البحرية، وتتمسك بحل الخلافات مع الأطراف المعنية عبر الحوار والتشاور.

وطالبت الوزارة الدول الأخرى باحترام جهود دول المنطقة في تسوية القضايا، والحفاظ على الاستقرار والسلام، والتوقف عن تصعيد التوترات وإثارة المواجهات.

وجاءت هذه المواقف الصينية ردًّا على البيان المشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، الذين عبروا فيه عن "قلقهم إزاء تزايد الأنشطة المزعزعة للاستقرار حول تايوان"، وعن رفضهم "المطالبات البحرية غير القانونية".

الخارجية الصينية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بحر الصين الجنوبى

