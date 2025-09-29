الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحلام تكشف تفاصيل خضوعها لعملية تجميل بالأنف

أحلام
أحلام

كشفت الفنانة أحلام عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها، مؤكدة أن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة لم يكن شكليًا فقط، بل له علاقة مباشرة بأدائها الغنائي.

وقالت أحلام في لقاء ببرنامج ET بالعربي: "الحمد لله بعد 3 شهور من العملية، أنا سعيدة جدًا بالنتيجة.. قبل كده كانت الأرنبة نازلة والفتحات مش مظبوطة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان يزعجها خلال الغناء".

وأضافت: "أنا كنت حريصة إن العملية متأثرش على صوتي.. بالعكس، هدفي كله إن صوتي يرجع يتنفس كويس ويظهر المدى اللي كنت مفتقداه"، موضحة أنها قامت بتوثيق التجربة بنفسها: "أنا بنفسي اللي صورت النتيجة من كتر فرحتي، وعايزة الناس تستفيد".

 

على الجانب الآخر، كانت أحلام أحيت حفلا في العاصمة السعودية الرياض برفقة الفنانة نوال الكويتية، على مسرح محمد عبده، ضمن سلسلة حفلات “جولة المملكة”.

وكشفت الفنانة أحلام خلال تفاصيل أغنية بعنوان “الله يصيبك مثل ما أصابني منك” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وقالت أحلام: الله يصيبك مثل ما صابني منك ويبلاك فيني ما بك بلاني من كلمات الشاعر الكبير منصور البلوي، وألحان الفنان الكبير علي بن محمد وتوزيع الموزع الكبير خالد عز الإيقاع الايقاعي الكبير أحمد العنوه المكس المهندس الأول والكبير جاسم محمد جديدي غدًا حصريًا في حفل الرياض وجمهور الرياض للحاضرين والمشاهدين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي السعودية الرياض العاصمة السعودية الرياض العاصمة السعودية الفنانة نوال الكويتية الفنانة نوال برنامج ET بالعربي

مواد متعلقة

أحلام تنعي الإعلامية اللبنانية يمنى شري

بعد نجاح حفل جدة، أحلام تحيي حفلا جديدا في السعودية 22 سبتمبر

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

بكالوريا بالعافية

خلال 24 ساعة، هل يتحقق كابوس إغلاق أكبر حكومة في العالم؟

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads