أحلام تكشف تفاصيل خضوعها لعملية تجميل بالأنف

كشفت الفنانة أحلام عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها، مؤكدة أن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة لم يكن شكليًا فقط، بل له علاقة مباشرة بأدائها الغنائي.

وقالت أحلام في لقاء ببرنامج ET بالعربي: "الحمد لله بعد 3 شهور من العملية، أنا سعيدة جدًا بالنتيجة.. قبل كده كانت الأرنبة نازلة والفتحات مش مظبوطة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان يزعجها خلال الغناء".

وأضافت: "أنا كنت حريصة إن العملية متأثرش على صوتي.. بالعكس، هدفي كله إن صوتي يرجع يتنفس كويس ويظهر المدى اللي كنت مفتقداه"، موضحة أنها قامت بتوثيق التجربة بنفسها: "أنا بنفسي اللي صورت النتيجة من كتر فرحتي، وعايزة الناس تستفيد".

على الجانب الآخر، كانت أحلام أحيت حفلا في العاصمة السعودية الرياض برفقة الفنانة نوال الكويتية، على مسرح محمد عبده، ضمن سلسلة حفلات “جولة المملكة”.

وكشفت الفنانة أحلام خلال تفاصيل أغنية بعنوان “الله يصيبك مثل ما أصابني منك” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وقالت أحلام: الله يصيبك مثل ما صابني منك ويبلاك فيني ما بك بلاني من كلمات الشاعر الكبير منصور البلوي، وألحان الفنان الكبير علي بن محمد وتوزيع الموزع الكبير خالد عز الإيقاع الايقاعي الكبير أحمد العنوه المكس المهندس الأول والكبير جاسم محمد جديدي غدًا حصريًا في حفل الرياض وجمهور الرياض للحاضرين والمشاهدين.

